Путин провёл заседание Совбеза об обеспечении защиты РФ с помощью современных технологий
Путин провёл оперативное совещание Совбеза РФ в видеоформате
Президент России Владимир Путин в видеоформате провёл оперативное совещание с участниками Совбеза РФ. Ролик открытия заседания опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин открывает совещание Совбеза РФ. Видео © Kremlin.ru
Одной из основных тем совещания стал вопрос внедрения современных технологий в целях организации защиты и обеспечения безопасности Российской Федерации. Докладчиком выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее сегодня появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону. В рамках визита начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о ходе СВО.