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20 октября, 09:24

Путин провёл заседание Совбеза об обеспечении защиты РФ с помощью современных технологий

Путин провёл оперативное совещание Совбеза РФ в видеоформате

Президент России Владимир Путин в видеоформате провёл оперативное совещание с участниками Совбеза РФ. Ролик открытия заседания опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин открывает совещание Совбеза РФ. Видео © Kremlin.ru

Одной из основных тем совещания стал вопрос внедрения современных технологий в целях организации защиты и обеспечения безопасности Российской Федерации. Докладчиком выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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Ранее сегодня появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону. В рамках визита начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о ходе СВО.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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