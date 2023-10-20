Путин провёл заседание Совбеза об обеспечении защиты РФ с помощью современных технологий

Президент России Владимир Путин в видеоформате провёл оперативное совещание с участниками Совбеза РФ. Ролик открытия заседания опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин открывает совещание Совбеза РФ. Видео © Kremlin.ru

Одной из основных тем совещания стал вопрос внедрения современных технологий в целях организации защиты и обеспечения безопасности Российской Федерации. Докладчиком выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.