Пленный боец ВСУ раскрыл единственный способ выжить на фронте
Танкист ВСУ назвал плен единственным способом выжить на Запорожском направлении
Украинским военным на Запорожском направлении грозит верная гибель в ходе боевых столкновений с российскими бойцами. У сторон неравные силы, и единственный вариант выжить — сдаться в плен, заявил танкист 14-й механизированной бригады ВСУ Игорь Галинка, который так и поступил.
"Все понимают и знают, что, если попадёшь на "передок" (передовую линию. — Прим. Лайфа), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая", — приводит его слова ТАСС.
Военный рассказал, что был мобилизован всего несколько недель назад, однако за это короткое время уже успел всякого насмотреться, в том числе на потери в результате подобных штурмов. В плен же он попал во время своего первого задания. Вместе с другими бойцами его на танках Т-72 отправили на разминирование дороги из Малой Токмачки на Вербовое, однако уже на середине пути ВС РФ начали стрелять.
Танк попытался избежать обстрела и заехал в лесополосу, где застрял в окопе. Украинцы спрятались, а когда российские военнослужащие предложили им сдаться в плен, те без раздумий сложили оружие.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что на прошлой неделе на Запорожском направлении были ликвидированы почти четыре сотни украинских военных. Помимо живой силы ВСУ также лишились трёх танков, девяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ