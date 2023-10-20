Пленный боец ВСУ раскрыл единственный способ выжить на фронте

Украинским военным на Запорожском направлении грозит верная гибель в ходе боевых столкновений с российскими бойцами. У сторон неравные силы, и единственный вариант выжить — сдаться в плен, заявил танкист 14-й механизированной бригады ВСУ Игорь Галинка, который так и поступил.

"Все понимают и знают, что, если попадёшь на "передок" (передовую линию. — Прим. Лайфа), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая", — приводит его слова ТАСС.

Военный рассказал, что был мобилизован всего несколько недель назад, однако за это короткое время уже успел всякого насмотреться, в том числе на потери в результате подобных штурмов. В плен же он попал во время своего первого задания. Вместе с другими бойцами его на танках Т-72 отправили на разминирование дороги из Малой Токмачки на Вербовое, однако уже на середине пути ВС РФ начали стрелять.

Танк попытался избежать обстрела и заехал в лесополосу, где застрял в окопе. Украинцы спрятались, а когда российские военнослужащие предложили им сдаться в плен, те без раздумий сложили оружие.