В деле об истошно кричащем ребёнке в Петрозаводске оказались замешаны мультики

Карельская полиция установила, что вопивший ребёнок на видео, которое взбудоражило пользователей Сети, кричал из-за отказа мамы включить мультфильмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привёл к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", — рассказали в телеграмме УМВД.

Из многоквартирного дома в Петрозаводске доносятся душераздирающие крики ребёнка. Видео © VK / Жесть Карелия

В полиции подчеркнули, что проверка обстоятельств продолжается. А автор видео сообщила в разговоре с РИА "Новости", что сотрудники органов успокоили её, заверив, что ребёнок растёт в благополучной семье.