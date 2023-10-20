В деле об истошно кричащем ребёнке в Петрозаводске оказались замешаны мультики
Полиция Карелии: Ребёнок на видео из Сети кричал из-за отказа включить мультики
Карельская полиция установила, что вопивший ребёнок на видео, которое взбудоражило пользователей Сети, кричал из-за отказа мамы включить мультфильмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привёл к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", — рассказали в телеграмме УМВД.
Из многоквартирного дома в Петрозаводске доносятся душераздирающие крики ребёнка. Видео © VK / Жесть Карелия
В полиции подчеркнули, что проверка обстоятельств продолжается. А автор видео сообщила в разговоре с РИА "Новости", что сотрудники органов успокоили её, заверив, что ребёнок растёт в благополучной семье.
Ранее Лайф сообщал, что после появления в соцсетях видео из Карелии, на котором слышны истошные крики ребёнка, полиция республики приступила к определению его местоположения. Ролик, в котором можно услышать доносящиеся из многоквартирного дома вопли ребёнка, появился в социальных сетях вечером 18 октября.
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