Регион

Уведомления отключены

20 октября, 10:14

В деле об истошно кричащем ребёнке в Петрозаводске оказались замешаны мультики

Полиция Карелии: Ребёнок на видео из Сети кричал из-за отказа включить мультики

Карельская полиция установила, что вопивший ребёнок на видео, которое взбудоражило пользователей Сети, кричал из-за отказа мамы включить мультфильмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Вечером 18 октября детей укладывали спать, однако младшая требовала включить мультики... Отказ родителей и привёл к истерике, а также послужил предметом публикации в медиа, широкого обсуждения среди пользователей", рассказали в телеграмме УМВД.

Из многоквартирного дома в Петрозаводске доносятся душераздирающие крики ребёнка. Видео © VK / Жесть Карелия

Москвичка попыталась всех запутать, какие из её 15 детей родные, и теперь ей грозит тюрьма

Москвичка попыталась всех запутать, какие из её 15 детей родные, и теперь ей грозит тюрьма

В полиции подчеркнули, что проверка обстоятельств продолжается. А автор видео сообщила в разговоре с РИА "Новости", что сотрудники органов успокоили её, заверив, что ребёнок растёт в благополучной семье.

Ранее Лайф сообщал, что после появления в соцсетях видео из Карелии, на котором слышны истошные крики ребёнка, полиция республики приступила к определению его местоположения. Ролик, в котором можно услышать доносящиеся из многоквартирного дома вопли ребёнка, появился в социальных сетях вечером 18 октября.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Карелия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров