Полиция Петрозаводска разыскивает ребёнка после видео с его надрывными криками

После появления в соцсетях видео из Карелии, на котором слышны истошные крики ребёнка, полиция республики приступила к определению его местоположения. Об этом пишет РИА "Новости".

Из многоквартирного дома в Петрозаводске доносятся душераздирающие крики ребёнка. Видео © VK / Жесть Карелия

Видео, в котором можно услышать доносящиеся из многоквартирного дома вопли ребёнка, появилось в социальных сетях вечером 18 октября. Снявшая ролик женщина сообщила адрес: Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, дом 6, корпус 1.

"Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребёнок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтоб вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон. Очень прошу что-нибудь предпринять, пока она его не убила", — написала автор видеозаписи.

Сотрудники полиции приступили к процессуальной проверке и выясняют, из какой квартиры доносились крики. Также в дело включились прокуратура, Следственный комитет и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

"Уже занимаемся, подключил Следственный комитет, ищем местонахождение ребёнка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу", — сообщил Сараев.