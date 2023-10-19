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19 октября, 10:49

Полиция Петрозаводска разыскивает ребёнка после видео с его надрывными криками

После появления в соцсетях видео из Карелии, на котором слышны истошные крики ребёнка, полиция республики приступила к определению его местоположения. Об этом пишет РИА "Новости".

Из многоквартирного дома в Петрозаводске доносятся душераздирающие крики ребёнка. Видео © VK / Жесть Карелия

Видео, в котором можно услышать доносящиеся из многоквартирного дома вопли ребёнка, появилось в социальных сетях вечером 18 октября. Снявшая ролик женщина сообщила адрес: Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, дом 6, корпус 1.

"Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребёнок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтоб вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон. Очень прошу что-нибудь предпринять, пока она его не убила", написала автор видеозаписи.

Сотрудники полиции приступили к процессуальной проверке и выясняют, из какой квартиры доносились крики. Также в дело включились прокуратура, Следственный комитет и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

"Уже занимаемся, подключил Следственный комитет, ищем местонахождение ребёнка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу", сообщил Сараев.

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Ранее полиция заинтересовалась 47-летней москвичкой после того, как один из её 15 детей попал в больницу. Врачи обнаружили в крови мальчика препарат, который нельзя использовать при его заболевании. В итоге семью стали проверять и выяснили, что вот уже как 13 лет мать семейства бесплодна, но за это время успела "родить" ещё малышей. Двоих она пыталась зарегистрировать в загсе по фальшивым документам. В итоге москвичку заподозрили в торговле детьми и арестовали.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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