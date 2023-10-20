ФСБ рассказала о попытках аферистов завладеть данными врачей и учителей в Москве
Мошенники всё чаще пытаются украсть личные данные врачей и учителей, чтобы склонить их к неправомерным действиям или заставить перевести деньги. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", — отмечается в заявлении.
Аферисты подменяют телефонные номера, с которых звонят, и создают подставные аккаунты в соцсетях, чтобы выдать себя за правоохранителей при звонке потенциальной жертве. Затем они используют методы психологического воздействия, убеждая человека в необходимости преступить закон, перечислить деньги, взять кредит и даже отдать недвижимость.
В УФСБ подчеркнули, что их сотрудники никогда не ведут переписку с гражданами в соцсетях и не просят по телефону предоставить какие-либо данные. Все следственные мероприятия проводятся правоохранителями лично при представлении удостоверения.
Ранее сообщалось, что бывшие детдомовцы скинулись на жильё воспитателю, отдавшему квартиру "сотрудникам ФСБ". 76-летний Анатолий Волков всю жизнь проработал в архангельском детском доме, свою семью так и не завёл. И когда пенсионеру позвонили из "ФСБ" и попросили помочь "найти преступника", то он, не раздумывая, согласился. Мужчина продал свою квартиру, а деньги отдал аферистам. По его словам, он был будто под гипнозом. В беде Волкова не бросили бывшие детдомовцы и скинулись ему на жильё.
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