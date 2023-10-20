ФСБ рассказала о попытках аферистов завладеть данными врачей и учителей в Москве

Мошенники всё чаще пытаются украсть личные данные врачей и учителей, чтобы склонить их к неправомерным действиям или заставить перевести деньги. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", — отмечается в заявлении.

Аферисты подменяют телефонные номера, с которых звонят, и создают подставные аккаунты в соцсетях, чтобы выдать себя за правоохранителей при звонке потенциальной жертве. Затем они используют методы психологического воздействия, убеждая человека в необходимости преступить закон, перечислить деньги, взять кредит и даже отдать недвижимость.

В УФСБ подчеркнули, что их сотрудники никогда не ведут переписку с гражданами в соцсетях и не просят по телефону предоставить какие-либо данные. Все следственные мероприятия проводятся правоохранителями лично при представлении удостоверения.