Илон Маск потерял более $16 млрд за сутки

Основатель SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск за сутки потерял более 16 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние миллиардера ощутимо сократилось на фоне неудачных финансовых показателей Tesla в третьем квартале 2023 года. Акции компании рухнули на 9,3% после публикации квартального отчёта, причина — низкая прибыль и продажи.

Тем не менее Илон Маск остаётся богатейшим человеком на планете с состоянием 210 миллиардов долларов. Он на 55 миллиардов богаче своего ближайшего соседа — французского миллиардера Бернара Арно, который владеет группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и приходится свёкром российской супермодели Натальи Водяновой. Кстати, в другом рейтинге господина Арно перегнал основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос. Считается, что состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря подорожанию акций Amazon и достигло $156 млрд.