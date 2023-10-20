Илон Маск потерял более $16 млрд за сутки
Bloomberg: Падение акций Tesla сделало Маска на $16 млрд беднее всего за сутки
Основатель SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск за сутки потерял более 16 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние миллиардера ощутимо сократилось на фоне неудачных финансовых показателей Tesla в третьем квартале 2023 года. Акции компании рухнули на 9,3% после публикации квартального отчёта, причина — низкая прибыль и продажи.
Тем не менее Илон Маск остаётся богатейшим человеком на планете с состоянием 210 миллиардов долларов. Он на 55 миллиардов богаче своего ближайшего соседа — французского миллиардера Бернара Арно, который владеет группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и приходится свёкром российской супермодели Натальи Водяновой. Кстати, в другом рейтинге господина Арно перегнал основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос. Считается, что состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря подорожанию акций Amazon и достигло $156 млрд.
А ранее Лайф рассказывал о топ-3 российских миллиардеров с самыми высокими доходами за текущий год. Так, больше всех отличился основатель "ЛУКойла" Вагит Алекперов — он увеличил своё состояние на 4,8 миллиарда долларов, и оно теперь оценивается в 20,2 миллиарда долларов.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin