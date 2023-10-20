Регион

Уведомления отключены

20 октября, 10:35

Мужчина получил 15 лет строгача за поджог по пьяни дома со всей своей семьёй

СК: Житель Орловской области получил 15 лет колонии за поджог дома своей семьи

В Орловской области мужчина получил 15 лет колонии строгого режима за поджог дома с супругой, ребёнком, родителями и дедушкой, а также уничтожение чужого имущества и кражу. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

"В мае 2020 года осуждённый в состоянии алкогольного опьянения находился в утреннее время возле дома, расположенного в деревне Овсянниково Орловского муниципального округа. В результате конфликта со своей супругой он поджёг домовладение, в котором она находилась вместе с малолетним ребёнком, родителями и престарелым дедушкой, после чего скрылся с места происшествия", — сказано в публикации ведомства.

К счастью, оперативно прибывшие полицейские потушили пламя. Всех, кто был внутри, вовремя вывели из заполненного дымом здания. Также, по информации СУ СК РФ, в мае 2020 года фигурант украл бытовую технику из квартиры в Орле, где поселился на время, и продал её третьим лицам, разместив объявление в Интернете.

По итогу мужчину признали виновным в покушении на убийство (статья 105 УК РФ), уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ). Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Родители закрыли дома: При пожаре в хабаровском посёлке погиб четырёхлетний ребёнок

Родители закрыли дома: При пожаре в хабаровском посёлке погиб четырёхлетний ребёнок

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье мужчина заживо сгорел в машине, в которой жил после пожара в своей квартире. По предварительным данным, причиной происшествия стал непотушенный окурок.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ульяновская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров