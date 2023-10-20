Проект "Великий Волжский путь" коснётся развития 24 российских регионов
В России разработали концепцию развития геостратегической территории "Великий Волжский путь", проект документа уже одобрен комиссией Госсовета РФ. Его представили специалисты ВШЭ, Высшей школы урбанистики, Института экономики транспорта и транспортной политики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) при поддержке Администрации Президента.
Авторы проекта напомнили, что именно Волга всегда была главной хозяйственной артерией страны. На её берегах находятся девять из 16 российских городов-миллионников. Потенциал территории просто огромен, но сегодня полностью не реализован.
"В нашем проекте предложены решения и инструменты для восстановления речного флота и роста пассажиро- и грузопотоков, увеличения турпотока, оздоровления водоёмов и повышения качества городской среды регионов", — отметил директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
"Великий Волжский путь" даст мощный синергетический эффект и поможет регионам оказаться технологическими лидерами, добавил он. Речь идёт о 24 субъектах РФ, также проект коснётся акватории рек от Беломоро-Балтийского канала и Финского залива до выходов в Каспийское и Чёрное моря.
Перед работой специалисты провели анализ социально-экономического состояния включённых в программу регионов, собрали и проанализировали 567 предложений от самих субъектов, коммерческих предприятий и общественников. В итоге "Великий Волжский путь" включает семь направлений: транспорт, туризм, экология, рыбоводство, инновационное судостроение, создание цифровой среды, организация межрегионального взаимодействия.
Ранее сообщалось, что грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по итогам спецконкурса 2023 года получат 303 проекта из 73 регионов страны.
ТАСС / Бизнес Online / Оксана Король