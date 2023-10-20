Проект "Великий Волжский путь" коснётся развития 24 российских регионов

В России разработали концепцию развития геостратегической территории "Великий Волжский путь", проект документа уже одобрен комиссией Госсовета РФ. Его представили специалисты ВШЭ, Высшей школы урбанистики, Института экономики транспорта и транспортной политики и Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) при поддержке Администрации Президента.

Авторы проекта напомнили, что именно Волга всегда была главной хозяйственной артерией страны. На её берегах находятся девять из 16 российских городов-миллионников. Потенциал территории просто огромен, но сегодня полностью не реализован.

"В нашем проекте предложены решения и инструменты для восстановления речного флота и роста пассажиро- и грузопотоков, увеличения турпотока, оздоровления водоёмов и повышения качества городской среды регионов", — отметил директор центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"Великий Волжский путь" даст мощный синергетический эффект и поможет регионам оказаться технологическими лидерами, добавил он. Речь идёт о 24 субъектах РФ, также проект коснётся акватории рек от Беломоро-Балтийского канала и Финского залива до выходов в Каспийское и Чёрное моря.

Перед работой специалисты провели анализ социально-экономического состояния включённых в программу регионов, собрали и проанализировали 567 предложений от самих субъектов, коммерческих предприятий и общественников. В итоге "Великий Волжский путь" включает семь направлений: транспорт, туризм, экология, рыбоводство, инновационное судостроение, создание цифровой среды, организация межрегионального взаимодействия.