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20 октября, 11:10

Калининградский суд начал первое заседание по иску о геноциде советских граждан нацистами

Суд Калининграда начал рассматривать дело о геноциде народов СССР

Калининградский облсуд приступил к рассмотрению дела по факту геноцида советских граждан нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии, сообщает РИА "Новости".

"По поручению генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова Прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, по привлечению специалистов, по изучению показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений в бывшей Восточной Пруссии в нынешних границах Калининградской области", — сказал заместитель прокурора области Евгений Процевский.

Ранее прокуратура области установила, что на этих территориях действовало более 56 лагерей, в которых военнопленные и граждане СССР содержались в ужасных условиях и подвергались пыткам. В Калининградской области суд по делу о геноциде советских граждан нацистами станет семнадцатым в истории России.

Суд признал геноцидом преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

Суд признал геноцидом преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ

Как сообщал Лайф, Калужский областной суд признал геноцидом преступления фашистов во время Великой Отечественной войны против не менее 326 тысяч местных жителей в период оккупации с октября 1941 года по сентябрь 1943-го.

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Александра Мышляева
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