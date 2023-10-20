Песков: Поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону не планировалась заранее

Визит президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону был организован достаточно оперативно. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заранее эта поездка не планировалась, уточнил он.

"Эти поездки проходят достаточно регулярно, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", — добавил представитель Кремля.