Песков: Поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону не планировалась заранее
Визит президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону был организован достаточно оперативно. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заранее эта поездка не планировалась, уточнил он.
"Эти поездки проходят достаточно регулярно, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что решение заехать в Ростов-на-Дону для посещения штаба Путин принял в ходе возвращения из Перми в Москву. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов встретил российского лидера у трапа. Путину доложили о ходе специальной военной операции. В частности, Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск действует в соответствии с планами.