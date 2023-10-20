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Опубликовано 20 октября 2023, 10:44

Песков: Поездка Путина в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону не планировалась заранее

Визит президента России Владимира Путина в штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону был организован достаточно оперативно. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Заранее эта поездка не планировалась, уточнил он.

"Эти поездки проходят достаточно регулярно, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных", — добавил представитель Кремля.

Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону
Появились кадры ночного прилёта Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Ранее стало известно, что решение заехать в Ростов-на-Дону для посещения штаба Путин принял в ходе возвращения из Перми в Москву. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов встретил российского лидера у трапа. Путину доложили о ходе специальной военной операции. В частности, Герасимов подчеркнул, что объединённая группировка войск действует в соответствии с планами.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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