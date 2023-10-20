Путин встретится с главами российских конфессий 25 октября
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с главами религиозных конфессий и организаций 25 октября, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию в стране и мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент имеет в виду обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, которая так непросто развивается во многих регионах мира, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития нашей страны, о внутренней ситуации поговорить", — уточнил он.
Ожидается, что на встрече будут Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, а также руководитель Буддийской традиционной сангхи РФ Дамбу Аюшеев.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" напомнил, что падшая природа человечества такова, что мир не может жить без войны.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров