Путин встретится с главами российских конфессий 25 октября

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с главами религиозных конфессий и организаций 25 октября, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию в стране и мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, которая так непросто развивается во многих регионах мира, обменяться мнениями о нынешнем этапе развития нашей страны, о внутренней ситуации поговорить", — уточнил он.

Ожидается, что на встрече будут Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, а также руководитель Буддийской традиционной сангхи РФ Дамбу Аюшеев.