Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в этом году

Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие состоится в этом году.

"Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам её проведения", — сказал он.