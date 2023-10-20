Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина в этом году
Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие состоится в этом году.
"Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам её проведения", — сказал он.
Также Дмитрий Песков назвал неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, проведшего параллели между политикой Владимира Путина и ХАМАС. По его словам, подобная риторика вряд ли подходит для ответственных лидеров государства.
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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow