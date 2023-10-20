Песков: США давно пытаются сдержать РФ, эти попытки были и будут малоэффективны

"Насколько мы понимаем, президент говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы знали это давно. Это не секрет. Но при этом господин Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективными", — заявил он, комментируя слова американского лидера Джо Байдена и отметив, что попыткам сдерживания России суждено остаться неэффективными.