Песков: США давно пытаются сдержать РФ, эти попытки были и будут малоэффективны
США давно предпринимают попытки сдерживания России, но эти попытки были малоэффективны и таковыми останутся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, президент говорил о том, что он лично и США будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ. Мы знали это давно. Это не секрет. Но при этом господин Байден ни слова не сказал о том, что до сих пор все усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективными", — заявил он, комментируя слова американского лидера Джо Байдена и отметив, что попыткам сдерживания России суждено остаться неэффективными.
Ранее Песков назвал неприемлемым заявление Байдена, который провёл параллели между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС. Песков добавил, что подобная риторика вряд ли подходит для ответственных лидеров государства.
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