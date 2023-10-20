Стало известно, как Путин относится к своей популярности за рубежом

Президент Владимир Путин достаточно популярен в мире, но для него самого намного важнее, как его работу оценивают именно россияне. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главное для Путина — это всё-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом", — заверил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков напомнил, что в мире есть и противоположный "лагерь" — те, кто не восхищаются Путиным, а стараются с ним бороться.