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20 октября, 10:54

Стало известно, как Путин относится к своей популярности за рубежом

Песков: Путину важнее, как его работу оценивают в России, а не за рубежом

Президент Владимир Путин достаточно популярен в мире, но для него самого намного важнее, как его работу оценивают именно россияне. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Главное для Путина — это всё-таки отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом", — заверил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков напомнил, что в мире есть и противоположный "лагерь" — те, кто не восхищаются Путиным, а стараются с ним бороться.

"Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. Есть и те, кто, наоборот, считает, что главное дело их жизни — это борьба с Путиным. Есть разные люди", — отметил Песков.

Опрос ВЦИОМа: Путину доверяет 77,9% россиян

Опрос ВЦИОМа: Путину доверяет 77,9% россиян

Ранее Лайф писал, что турки пришли в восторг от решения Путина поставить "Кинжалы" на защиту Чёрного моря. Турецкие интернет-пользователи поддержали Россию и призвали закрыть в своей стране американские военные базы, поскольку Америка "доказала, что она не друг" Турции. Кроме того, даже американцы высмеяли своего президента Джо Байдена из-за обращения к нему российского лидера Владимира Путина на форуме "Один пояс — один путь", который призвал коллегу забрать оружие с Украины и ехать на чай с блинами в Москву.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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