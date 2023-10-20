Турки пришли в восторг от решения Путина поставить "Кинжалы" на защиту Чёрного моря
Читатели Haber 7 поддержали решение Путина о патрулировании Чёрного моря
Читатели турецкого издания Haber7 поддержали решение президента России Владимира Путина начать патрулирование Чёрного моря с помощью гиперзвукового комплекса "Кинжал".
"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — написал один из читателей.
"Турция и Россия рука об руку должны выгнать Америку", — поддержал другой.
Другие турецкие пользователи тоже поддержали Россию и призвали закрыть в стране американские военные базы, поскольку США "доказали, что они не друг" Турции.
Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин поручил ВКС РФ проводить постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем. Причём осуществлять патрулирование будут с помощью комплекса "Кинжал" — одного из современных видов оружия, не имеющего аналогов в мире. Состоит из ракетоносца МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее раскрыл "убийственную" особенность российских "Кинжалов".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ