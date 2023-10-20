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20 октября, 09:38

Турки пришли в восторг от решения Путина поставить "Кинжалы" на защиту Чёрного моря

Читатели Haber 7 поддержали решение Путина о патрулировании Чёрного моря

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали решение президента России Владимира Путина начать патрулирование Чёрного моря с помощью гиперзвукового комплекса "Кинжал".

"Если бы все были такими храбрыми, как Путин", — написал один из читателей.

"Турция и Россия рука об руку должны выгнать Америку", — поддержал другой.

Другие турецкие пользователи тоже поддержали Россию и призвали закрыть в стране американские военные базы, поскольку США "доказали, что они не друг" Турции.

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Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин поручил ВКС РФ проводить постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем. Причём осуществлять патрулирование будут с помощью комплекса "Кинжал" — одного из современных видов оружия, не имеющего аналогов в мире. Состоит из ракетоносца МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее раскрыл "убийственную" особенность российских "Кинжалов".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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