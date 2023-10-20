В Казахстане озвучили число въехавших в страну граждан РФ в 2022 и 2023 годах

За первую половину 2023 года на территорию Казахстана въехали более 40 тысяч граждан России, а количество въехавших в страну россиян за весь 2022 год составило порядка 63 тысяч человек. Об этом РИА "Новости" рассказали в казахстанском Министерстве труда и социальной защиты населения.

"На территорию Республики Казахстан за шесть месяцев 2023 года с целью "на работу" въехали из Армении 1778 человек, Беларуси — 1057, Кыргызстана — 8374, России — 40 895", — ответили на запрос агентства в ведомстве.

В министерстве отметили, что в 2022 году в Казахстан с намерением работать приехали 63 345 граждан РФ. В основном граждане ЕАЭС в республике устраиваются на работу в приоритетных отраслях экономики по узким специальностям: менеджмент промышленного производства, специалитет в сфере консалтинга, а также рынка финансов и страхования, интернет-технологий и IT-сегмента.

Ведомство поделилось и статисткой по уехавшим на работу в другие страны ЕАЭС гражданам Казахстана. Так, в первой половине 2023 года в РФ выехали 25 515 граждан, в Киргизию — 1203, в Армению — 154, в Белоруссию — 133.