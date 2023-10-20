Японские учёные рассказали о неожиданной пользе кошачьего корма для человека
Nutrients: Учёные Сидзуоки советуют есть кошачий корм для понижения холестерина
Учёные Университета Сидзуоки в Японии выяснили, что аминокислота таурин вместе с чёрным перцем положительно сказываются на здоровье сердца. Они добавили, что таурин содержится в мясе и морепродуктах. Однако специалисты отметили, что помимо привычных нам продуктов эта полезная аминокислота содержится в кошачьем корме, сообщает издание Nutrients.
Исследователи поставили эксперимент на мышах. Одна группа получала корм с таурином, а другая — без. У первой группы учёные обнаружили снижение холестерина. Они объяснили это противовоспалительными свойствами таурина, которые нормализуют давление. Однако эксперты отметили, что для подтверждения теории нужны дополнительные исследования.
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