Максим Виторган замечен с выпускницей МГИМО — ровесницей его сына

Осудивший специальную военную операцию Максим Виторган замечен в компании новой спутницы — 23-летней выпускницей МГИМО, которая младше актёра на 28 лет. Как пишет SHOT , девушка — ровесница его сына Даниила. Парочка приятно проводилп вечер после спектакля в театре "Квартет", где Виторган играет главную роль.

Напомним, что Виторган одним из первых осудил специальную военную операцию на Украине и даже покидал страну, правда — ненадолго. Сейчас он продолжает жить, работать и строить любовь в Москве. А вот его сын Даниил живёт в Израиле, отслужил там в ЦХАЛ и даже может быть призван на войну. А на днях вдова Хворостовского показала нового мужчину спустя шесть лет после смерти оперного певца. Её новый избранник — звезда телешоу Amazing Spaces ("Удивительные пространства") британского телеведущего Джорджа Кларка. У мужчины трое своих детей, он разведён.