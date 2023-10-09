Сына Максима Виторгана могут призвать на фронт в Израиле

По данным телеграм-канала, до начала спецоперации Виторган-младший отслужил в российских войсках, поступил в престижный ВГИК, чтобы пойти по стопам отца. Однако планы знаменитого семейства изменились, и оно перебралось в Израиль. Там Даниил начал активно поддерживать Украину в соцсетях, хвастаясь сувенирами с трезубцем. А потом его отправили служить в местную армию. По закону страны через год после прохождения срочки иностранцы могут ускоренно получить гражданство Израиля. Месяц назад Виторган-старший поздравил сына с дембелем из ЦАХАЛ. Сам Даниил очень благодарил в соцсетях сослуживцев, с которыми он "хорошо повеселился". Не исключено, что скоро они снова встретятся — на войне с ХАМАС, ведь сейчас как раз призывают всех, кто прошёл срочную службу в Израиле.