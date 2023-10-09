Сына Максима Виторгана могут призвать на фронт в Израиле
SHOT: Армия Израиля может мобилизовать сына актёра Максима Виторгана
Актёр Максим Виторган с сыном Даниилом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daniil_vitorgan
Сына российского актёра Максима Виторгана могут призвать на фронт в Израиле. Как сообщает SHOT, всего месяц назад 23-летний Даниил отслужил в ЦАХАЛ, поэтому, вероятно, он окажется в списке резервистов, которых сейчас отправляют на войну.
По данным телеграм-канала, до начала спецоперации Виторган-младший отслужил в российских войсках, поступил в престижный ВГИК, чтобы пойти по стопам отца. Однако планы знаменитого семейства изменились, и оно перебралось в Израиль. Там Даниил начал активно поддерживать Украину в соцсетях, хвастаясь сувенирами с трезубцем. А потом его отправили служить в местную армию. По закону страны через год после прохождения срочки иностранцы могут ускоренно получить гражданство Израиля. Месяц назад Виторган-старший поздравил сына с дембелем из ЦАХАЛ. Сам Даниил очень благодарил в соцсетях сослуживцев, с которыми он "хорошо повеселился". Не исключено, что скоро они снова встретятся — на войне с ХАМАС, ведь сейчас как раз призывают всех, кто прошёл срочную службу в Израиле.
Даниил Виторган (слева) на службе в ЦАХАЛ. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daniil_vitorgan
Перед обострением арабо-израильского конфликта Даниил улетел в Европу вместе с сестрой Полиной и своей девушкой. Успел ли сын актёра вернуться в Израиль до начала войны, неизвестно.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 800 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, Армия обороны Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление. Всего за 48 часов было мобилизировано 300 тысяч израильских резервистов.