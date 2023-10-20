Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ уже подписан и опубликован на официальном портале правовой информации.

А ранее Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжёлую технику. Теперь в регламентирующем деятельность ведомства документе термин "оружие" заменяется на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, термин "боевая техника" заменён в законе на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.