Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ уже подписан и опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц, без персонала по охране и обслуживанию зданий", — говорится в документе.
В их число входят 1615 военнослужащих, 601 сотрудник, 81 федеральный государственный гражданский служащий.
А ранее Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжёлую технику. Теперь в регламентирующем деятельность ведомства документе термин "оружие" заменяется на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, термин "боевая техника" заменён в законе на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.
ТАСС / Михаил Терещенко