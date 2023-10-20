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20 октября, 12:12

Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ уже подписан и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц, без персонала по охране и обслуживанию зданий", — говорится в документе.

В их число входят 1615 военнослужащих, 601 сотрудник, 81 федеральный государственный гражданский служащий.

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А ранее Росгвардии разрешили иметь на вооружении тяжёлую технику. Теперь в регламентирующем деятельность ведомства документе термин "оружие" заменяется на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, термин "боевая техника" заменён в законе на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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