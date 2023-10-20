Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной для всех
Правительство России утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на сайт "Госуслуги", сообщает ТАСС. Таким образом, двухфакторная аутентификация становится обязательной для всех пользователей.
С 1 октября дополнительное подтверждение стало обязательным. А после того, как проект приняло Правительство РФ, все, кто до сих пор не установил дополнительную защиту, будут обязаны это сделать. Теперь для входа на "Госуслуги" нужно ввести не только логин и пароль, но и дополнительный способ подтверждения. Для его подключения нужно войти в личный кабинет, в разделе "Безопасность" кликнуть "Вход с подтверждением" и выбрать один из трёх вариантов: одноразовый код из СМС, код из специального приложения (ТОТР) или биометрия.
После вступления в силу новых правил пользователи смогут один раз войти в аккаунт на "Госуслугах" без двухфакторной аутентификации, чтобы определиться со способом дополнительной защиты.
Напомним, в начале октября Минцифры РФ сообщило о введении двухфакторной аутентификации на "Госуслугах". Эта мера должна повысить безопасность аккаунтов, что позволит сохранить личные данные. На 1 октября её подключили уже более 35 миллионов граждан.
Агентство "Москва"