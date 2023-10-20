Ксенофобная провокация: Захарова поставила на место фон дер Ляйен, сравнившую РФ и ХАМАС

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и палестинского движения ХАМАС являются националистической и ксенофобной провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти", — написала она в телеграм-канале.

По словам дипломата, фон дер Ляйен делает такие вещи, потому что она находится на крючке США из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов долларов. Более того, будучи скомпрометированной, она "забыла" про миллионы погибших, в том числе женщин и детей, в результате "войны с террором" Штатов в Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и Сирии.

В Вашингтоне же говорят подобное, потому что русофобскому крылу тамошнего глубинного государства хочется посеять в России межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить граждан, сыграв на их чувствах. У них получилось провернуть это на Украине и в других странах мира.

"Но с нами они обломают зубы — не выйдет! Таких заявлений и различных провокаций будет немало. Именно так и надо к ним относиться. Наша сила в единстве, основанном на мирном сосуществовании и взаимном уважении представителей различных национальностей и религиозных верований. Здесь тоже враг не пройдёт!" — добавила Захарова.

Напомним, 19 октября, выступая в американском Институте Хадсона, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и ХАМАС похожи. Она утверждала, что и наша страна, и движение совершали ряд преступлений, назвав это варварством. По её мнению, "если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион".