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20 октября, 12:51

Сотрудников метро Петербурга обрадовала оценка Илона Маска станции "Автово"

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Alex &#x27;Florstein&#x27; Fedorov</p>

Обложка © Wikipedia / Alex 'Florstein' Fedorov

Похвала американского бизнесмена Илона Маска в адрес станции "Автово" была тепло воспринята в метрополитене Петербурга. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе предприятия.

"У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х. И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", рассказали агентству в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Станция "Автово" находится на Кировско-Выборской линии петербургского метро и была открыта в 1955 году. В 2011 году совет по сохранению культурного наследия внёс её в государственный реестр объектов культурного наследия региональной важности.

"Автово" является колонной станцией мелкого заложения. Опорой для перекрытий подземного зала служат 46 колонн. На 30 из них мраморная облицовка, а оставшиеся 16 покрыты декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом. Это первый случай в истории метро, когда стекло применялось как материал для облицовки.

Илон Маск потерял более $16 млрд за сутки

Илон Маск потерял более $16 млрд за сутки

Как писал Лайф, основатель SpaceX Илон Маск оценил внутреннее убранство станции метро "Автово", расположенной в Санкт-Петербурге. Американский миллиардер поддержал утверждение, что именно так должна выглядеть подземка.

Юрий Лысенко
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