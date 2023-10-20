Сотрудников метро Петербурга обрадовала оценка Илона Маска станции "Автово"

Похвала американского бизнесмена Илона Маска в адрес станции "Автово" была тепло воспринята в метрополитене Петербурга. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе предприятия.

"У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х. И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", — рассказали агентству в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Станция "Автово" находится на Кировско-Выборской линии петербургского метро и была открыта в 1955 году. В 2011 году совет по сохранению культурного наследия внёс её в государственный реестр объектов культурного наследия региональной важности.

"Автово" является колонной станцией мелкого заложения. Опорой для перекрытий подземного зала служат 46 колонн. На 30 из них мраморная облицовка, а оставшиеся 16 покрыты декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом. Это первый случай в истории метро, когда стекло применялось как материал для облицовки.