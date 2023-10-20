"Ценники выросли на 30%": Стоматологи объяснили, в чём причина подорожания их услуг

Стоматологические клиники не раз предрекали увеличение цен на свои услуги, потому что лечение производится с помощью материалов, произведённых в Европе. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал в беседе с aif.ru, что врачам не так уж просто отказаться от работы с привычными материалами, а цены будут меняться пропорционально изменениям курса доллара.

"Ценники выросли на 30% ещё с прошлого года. Если человек привык работать с определёнными материалами, выбора нет: либо ты берёшь их там, где они есть, за высокую цену, либо ты просто не можешь обеспечить привычный уровень качества для своих пациентов. Третьего не дано", — считает медик.

Врач заявил, что подъём цен к Новому году точно будет, однако он несёт сезонный характер. Кроме того, пациентам придётся доплачивать за срочность, если красивую улыбку хочется получить за несколько дней. Антипенко успокоил, сказав, что такое случалось и до санкционных времён.

Почётный член Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский рассказал, что часть материалов всё-таки удалось заменить отечественными аналогами, которые не уступают зарубежным.

"Отечественные производители догоняют зарубежные фирмы по ассортименту, а где-то и качество сравнялось, — говорит эксперт. — Временные коронки, временные пломбы, материалы для корневых каналов уже в значительной степени работают без нареканий".

Также он раскрыл, что подорожание аренды помещений и нарастающая конкуренция тоже дают свои плоды. Профицит стоматологов в Москве и Санкт-Петербурге превысил 500%, при этом вузы продолжают тиражировать зубных врачей. Поэтому в погоне за выгодной ценой главное — не нарваться на некачественные услуги, заключил медик.