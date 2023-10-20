Число погибших при обострении на Ближнем Востоке россиян выросло до 20

Число погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта россиян выросло до 20, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля", — сказал он в беседе с газетой "Известия".

Кроме того, посол подтвердил высказанную ранее в дипмиссии информацию о двух гражданах России, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Ещё семь человек, добавил он, числятся пропавшими без вести.