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20 октября, 13:16

Число погибших при обострении на Ближнем Востоке россиян выросло до 20

Число погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта россиян выросло до 20, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля", сказал он в беседе с газетой "Известия".

Кроме того, посол подтвердил высказанную ранее в дипмиссии информацию о двух гражданах России, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Ещё семь человек, добавил он, числятся пропавшими без вести.

Израиль предупредили о катастрофических последствиях наземной операции в секторе Газа

Израиль предупредили о катастрофических последствиях наземной операции в секторе Газа

Тем временем посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что страна приняла решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Он не стал называть точных сроков, а также отверг возможность переговоров.

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ТАСС / ЕРА / MOHAMMED SABER

Матвей Константинов
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