Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29
За прошедшие сутки Вооружённые силы России сбили семь украинских самолётов МиГ-29. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолётов МиГ-29", — говорится в сообщении ведомства.
А за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов противника, из них десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8.
Всего же с начала специальной военной операции российские войска уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолётов.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn