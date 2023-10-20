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20 октября, 12:49

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

За прошедшие сутки Вооружённые силы России сбили семь украинских самолётов Миг-29 Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

"Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолётов Миг-29", — говорится в сообщении ведомства.

А за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов противника, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8.

Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

Российские войска с начала СВО уничтожили более 8 тысяч украинских беспилотников

Всего же с начала специальной военной операции российские войска уничтожили уже 500 украинских самолётов и более 250 вертолетов.

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Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Александра Вишнякова
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