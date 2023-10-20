Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских МиГ-29

За прошедшие сутки Вооружённые силы России сбили семь украинских самолётов МиГ-29. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

"Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолётов МиГ-29", — говорится в сообщении ведомства.

А за прошедшую неделю уничтожено 12 самолётов противника, из них десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолёта Ми-8.