Эксперт сравнил Раду с рейхстагом нацистской Германии после "людоедского" закона об УПЦ

Верховная рада давно превзошла рейхстаг нацистской Германии по принятию "людоедских законов", теперь украинские депутаты добрались и до Церкви. Об этом сказал учредитель "Царьграда", замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, комментируя принятие в первом чтении законопроекта, нацеленного на запрет УПЦ.