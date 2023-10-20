Эксперт сравнил Раду с рейхстагом нацистской Германии после "людоедского" закона об УПЦ
Эксперт Малофеев заявил, что Рада переплюнула гитлеровцев после закона по УПЦ
Верховная рада давно превзошла рейхстаг нацистской Германии по принятию "людоедских законов", теперь украинские депутаты добрались и до Церкви. Об этом сказал учредитель "Царьграда", замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, комментируя принятие в первом чтении законопроекта, нацеленного на запрет УПЦ.
"Даже гитлеровцы не решились запретить религию большинства — лютеранство и католицизм. Депутаты Верховной рады, приняв в первом чтении законопроект о запрете канонической Церкви, их переплюнули", — приводит его слова "Царьград".
Малофеев добавил, что, несмотря на формулировку в законопроекте о "запрете религиозных организаций, связанных с РФ", речь идёт только о канонической Украинской православной церкви, других там попросту нет. Он подчеркнул, что "с сатанистами не может быть никаких компромиссов", поэтому у России один путь — быстрее освободить свои исконные земли, доведя до конца спецоперацию.
Напомним, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий любые религиозные организации, которые связаны с Россией. Документ был разработан по поручению Владимира Зеленского.
ТАСС / Ирина Яковлева