Кокаин и сатанизм: Медведев объяснил "грязную политику" решения Украины запретить УПЦ
Медведев назвал "грязной политикой" планируемый запрет УПЦ на Украине
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил решение украинских властей ввести запрет на каноническую УПЦ, разглядев в этой инициативе "грязную политику, густо замешанную на кокаине и сатанизме".
"Запрет исконной Церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский — не просто выродок без роду и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только своё тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле", — написал он в телеграм-канале.
Однако, как отметил Медведев, несмотря на все потуги украинских властей, Церковь в стране снова возродится, однако сделано это будет по пути крови и страданий гражданской войны.
Напомним, Верховная рада в I чтении приняла законопроект, запрещающий любые религиозные организации, связанные с Россией. Его поддержали 267 парламентариев, против высказались только 15. При этом пятая часть депутатов просто проигнорировала голосование — 72 "диверсанта" сделали вид, что отсутствуют на заседании.
Ещё в январе 2023-го украинские власти внесли в Раду закон, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви, если будет доказана её связь с Россией. Законопроект был разработан по поручению Владимира Зеленского и вызвал шквал негодования. Например, Ватикан осудил уничтожение канонической УПЦ и назвал его неправомерным.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев