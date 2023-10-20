Кокаин и сатанизм: Медведев объяснил "грязную политику" решения Украины запретить УПЦ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил решение украинских властей ввести запрет на каноническую УПЦ, разглядев в этой инициативе "грязную политику, густо замешанную на кокаине и сатанизме".

"Запрет исконной Церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский — не просто выродок без роду и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только своё тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле", — написал он в телеграм-канале.

Однако, как отметил Медведев, несмотря на все потуги украинских властей, Церковь в стране снова возродится, однако сделано это будет по пути крови и страданий гражданской войны.