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20 октября, 14:23

Названы самые красивые российские регионы в осеннюю пору

RT: Ленобласть и Алтай названы самыми красивыми регионами России в октябре

Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" раскрыли RT, какие регионы России самые красивые в октябре.

Первую позицию рейтинга заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Эксперты рассказали, что в осеннее время в городе можно посетить многочисленные музеи или погулять по крышам, а если городская суета надоест, по словам экспертов, можно уехать подальше в область и насладиться природой в Копорье и Старой Ладоге.

Вторую позицию заняла Республика Алтай.

"Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни", — рекомендуют специалисты.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Иркутская область с озером Байкал и мистическим островом Ольхон.

Далее в списке — Республика Карелия с горным парком Рускеала, Калининградская область с Куршской косой и Республика Адыгея с величественной скалой Чёртов Палец. Эксперты также отметили Ставропольский край. Аналитики рассказали, что в Пятигорске в эту пору ещё тепло.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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