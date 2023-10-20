Названы самые красивые российские регионы в осеннюю пору

Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" раскрыли RT, какие регионы России самые красивые в октябре.

Первую позицию рейтинга заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Эксперты рассказали, что в осеннее время в городе можно посетить многочисленные музеи или погулять по крышам, а если городская суета надоест, по словам экспертов, можно уехать подальше в область и насладиться природой в Копорье и Старой Ладоге.

Вторую позицию заняла Республика Алтай.

"Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни", — рекомендуют специалисты.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Иркутская область с озером Байкал и мистическим островом Ольхон.

Далее в списке — Республика Карелия с горным парком Рускеала, Калининградская область с Куршской косой и Республика Адыгея с величественной скалой Чёртов Палец. Эксперты также отметили Ставропольский край. Аналитики рассказали, что в Пятигорске в эту пору ещё тепло.