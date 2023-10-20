"А раньше плана не было?": Политолог объяснил, почему Грузия начала готовиться в ядерной войне

Недавно принятое в Грузии решение по разработке плана на случай использования ядерного оружия в регионе соответствует общемировому тренду роста международного напряжения, из-за которого мир становится всё менее безопасным с каждым днём. Такое заявление сделал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, сейчас нет конкретных угроз, которые сделали бы оправданным использование ядерных вооружений. Поэтому демонстрация силы и стратегические уловки, вероятнее всего, являются попыткой показать готовность к любому развитию событий. Если говорить именно о Грузии, то решение правительства является попыткой убедить избирателей в том, что режим готов защитить национальные интересы.

"Вот они делают вид, демонстрируют, что, что бы ни было, мы будем пытаться вас спасти. Мы будем пытаться не попасть под удар. Хотелось бы спросить у грузинских товарищей: "Друзья, а раньше у вас такого плана не было?" — резюмировал Брутер в эфире радио "Комсомольская правда".