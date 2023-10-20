Россиянам рассказали, какой нехитрый приём спасёт от тяжёлого похмелья наутро

Какие антипохмельные способы помогут прийти в себя после бурного веселья, в беседе с порталом "Страсти" рассказал ведущий эксперт и руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, самый простой способ избежать похмелья — не пить совсем. Но для многих такое решение слишком радикально, поэтому, отмечает эксперт, нужно постараться пить алкоголь разумно.

Лебедев порекомендовал подготовиться к употреблению спиртных напитков. Для этого можно выпить рюмку водки или бокал пива за час до застолья, тогда печень заранее начнёт вырабатывать нужные ферменты, рассказал эксперт.

Но если наутро похмелье застало врасплох, специалист посоветовал бороться не с отдельными симптомами, а уничтожать причины такого состояния — обезвоживание и интоксикацию.

Эксперт посоветовал пить больше воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс. Также, по словам врача, можно использовать и специальный препарат для восстановления электролитного баланса — "Регидрон".

Лебедев рассказал, что полноценный завтрак поможет прийти в себя, однако не стоит злоупотреблять жирной пищей. Также он предупредил, что в ряде случаев могут потребоваться лекарства. При головной боли можно выпить обезболивающее, а для дополнительной дезинтоксикации — использовать активированный уголь или энтеросорбент.

По словам специалиста, ещё одно антипохмельное решение — холодный душ. А вот опохмеляться алкоголем Лебедев запретил, так как это может привести к алкоголизму.

"Лечить подобное подобным, опохмеляясь повторными дозами спиртного, — абсолютно недопустимо. Это приводит к усилению интоксикации, а для людей с алкогольной зависимостью — прямой путь в запой", — заключил специалист.