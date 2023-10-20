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20 октября, 14:34

Свалку с десятками мёртвых животных и медицинскими отходами обнаружили под Псковом

РИА "Новости": Свалку с десятками мёртвых животных нашли в Псковской области

В Псковской области на незаконной свалке за Крестовским лесопарком нашли десятки мёртвых животных в коробках и пакетах, полиция приступила к проверке ситуации. Об этом РИА "Новости" узнало от пресс-службы регионального УМВД.

Трупы животных и отходы медицинского производства 19 октября обнаружил 67-летний житель Петровской волости. Он сразу же сообщил о жуткой находке правоохранителям.

"На место выехал участковый уполномоченный полиции, в зоне обслуживания которого находится данная территория. Заявителя опросили в установленном порядке. Участковый провёл осмотр и фотографирование места происшествия, зарегистрировал факт проверки", рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Следственно-оперативная группа уже осмотрела свалку. Идёт проверка обстоятельств, устанавливают причастных лиц. Областная прокуратура взяла расследование под контроль.

В расследовании принимает участие специалист государственной ветеринарной службы Псковского района. Ведётся опознание тел животных.

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А 23 сентября в здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. К счастью, всех находящихся внутри людей и животных своевременно эвакуировали.

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Юрий Лысенко
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