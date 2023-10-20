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20 октября, 15:31

Россиянкам раскрыли, как растяжка влияет на эмоциональное здоровье и длину ног

Эксперт Стукалюк: Растяжка позволяет углубиться в собственные чувства

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/a-beautiful-girl-is-engaged-in-a-yoga-studio_6423764.htm#query=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0&position=2&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prostooleh</a></p>

Обложка © Freepik / prostooleh

Основатель тренировок SK, блогер и бизнесвумен Ольга Стукалюк рассказала порталу "Страсти", что растяжка не только укрепляет физические данные, но и позволяет углубиться в собственные чувства и не зажимать себя.

"Растяжка учит отпускать, а отпуская — мы становимся легче, расширяем свой разум, начинаем обращать внимание на детали и те вещи, которые действительно вызывают у нас восторг и положительные вибрации", пояснила специалист.

Эксперт рассказала, что именно упражнения на растяжку позволяют настроиться на нужную эмоциональную волну.

С физической стороны, по словам специалиста, растяжка удлиняет ноги. Именно упражнения на шпагат задействуют тазобедренный сустав, поясничный отдел позвоночника и конечности (голеностоп и кисти), дополнила бизнесвумен. Стукалюк раскрыла, что работа с конечностями в нейрофизиологии является ускорителем роста и возвращением нервной системы к продуктиву.

Специалист заключила, что все органы связаны между собой, а их влияние друг на друга во время растяжки — залог ощущения свободы, ликвидации апатии, лени, сухости кожи и бессонницы.

Врач назвала простые способы снизить риск появления растяжек на коже

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А ранее диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные упражнения для уменьшения талии. Предложенный специалистом комплекс включает в себя две вариации планки и "вакуум".

Александра Мышляева
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