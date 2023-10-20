Россиянкам раскрыли, как растяжка влияет на эмоциональное здоровье и длину ног

Основатель тренировок SK, блогер и бизнесвумен Ольга Стукалюк рассказала порталу "Страсти", что растяжка не только укрепляет физические данные, но и позволяет углубиться в собственные чувства и не зажимать себя.

"Растяжка учит отпускать, а отпуская — мы становимся легче, расширяем свой разум, начинаем обращать внимание на детали и те вещи, которые действительно вызывают у нас восторг и положительные вибрации", — пояснила специалист.

Эксперт рассказала, что именно упражнения на растяжку позволяют настроиться на нужную эмоциональную волну.

С физической стороны, по словам специалиста, растяжка удлиняет ноги. Именно упражнения на шпагат задействуют тазобедренный сустав, поясничный отдел позвоночника и конечности (голеностоп и кисти), дополнила бизнесвумен. Стукалюк раскрыла, что работа с конечностями в нейрофизиологии является ускорителем роста и возвращением нервной системы к продуктиву.

Специалист заключила, что все органы связаны между собой, а их влияние друг на друга во время растяжки — залог ощущения свободы, ликвидации апатии, лени, сухости кожи и бессонницы.