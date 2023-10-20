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20 октября, 14:55

Путин поручил подумать над организацией регулярных рейсов с аэродрома Сарова

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать предложения по запуску пассажирских рейсов с аэродрома Сарова на регулярной основе. Свои идеи должны представить Правительство России, "Росатом", ФСБ и власти Нижегородской области.

"Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Сарова (Миус). <…> Срок — 15 декабря 2023 год", — сказано в тексте.

Аэропорт предназначен для нужд специалистов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, "Росатома", а также для развития туризма и привлечения паломников к местным святыням.

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Напомним, в сентябре Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Здесь глава государства возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся учёному, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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