Путин поручил подумать над организацией регулярных рейсов с аэродрома Сарова

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать предложения по запуску пассажирских рейсов с аэродрома Сарова на регулярной основе. Свои идеи должны представить Правительство России, "Росатом", ФСБ и власти Нижегородской области.

"Представить предложения, касающиеся организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Сарова (Миус). <…> Срок — 15 декабря 2023 год", — сказано в тексте.

Аэропорт предназначен для нужд специалистов Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, "Росатома", а также для развития туризма и привлечения паломников к местным святыням.