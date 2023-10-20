Регион

Уведомления отключены

20 октября, 15:03

Представитель армии Израиля раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины

Представитель Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз раскритиковал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг за поддержку Палестины в соцсетях. Его цитирует издание Politico.

"Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма", заявил Шаруз.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что, демонстрируя солидарность с Палестиной и не говоря о массовых убийствах жителей Израиля, Тунберг на самом деле не поддерживает палестинцев. Активистка попросту способствует публичному замалчиванию актов терроризма, совершённых палестинскими гражданами, а также ХАМАС и "Исламским джихадом"*, словно их и не происходило.

Посол Палестины в РФ заявил, что страна ожидает операции Израиля сегодня-завтра

Посол Палестины в РФ заявил, что страна ожидает операции Израиля сегодня-завтра

Напомним, ранее Тунберг высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Она потребовала остановить израильско-палестинский конфликт и призвала стороны прекратить огонь.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Грета Тунберг
  • Израиль
  • Палестина
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров