Представитель армии Израиля раскритиковал Грету Тунберг за поддержку Палестины

Представитель Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз раскритиковал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг за поддержку Палестины в соцсетях. Его цитирует издание Politico.

"Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма", — заявил Шаруз.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что, демонстрируя солидарность с Палестиной и не говоря о массовых убийствах жителей Израиля, Тунберг на самом деле не поддерживает палестинцев. Активистка попросту способствует публичному замалчиванию актов терроризма, совершённых палестинскими гражданами, а также ХАМАС и "Исламским джихадом"*, словно их и не происходило.

Напомним, ранее Тунберг высказалась в поддержку Палестины и сектора Газа. Она потребовала остановить израильско-палестинский конфликт и призвала стороны прекратить огонь.