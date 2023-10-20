Врач объяснила, почему россияне так часто слышат диагноз: вегетососудистая дистония

Почему вегетососудистая дистония — вымышленный диагноз, который слышат многие пациенты, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева "Вечерней Москве".

"Этот термин является собирательным, и его ставят при наборе определённых симптомов", — заключила эксперт.

Медик рассказала, что чаще всего этот диагноз ставят людям с психоэмоциональными расстройствами, например, когда у человека частая нехватка воздуха или предобморочное состояние.

Врач рассказала, что врачи могут ставить этот диагноз при бессоннице, повышенной утомляемости, температуре, головной или грудной боли, а также при расстройствах пищеварения и даже повышенной потливости.