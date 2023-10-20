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20 октября, 15:19

Врач объяснила, почему россияне так часто слышат диагноз: вегетососудистая дистония

Врач Ярцева: Вегетососудистую дистонию диагностируют при повышенной потливости

Почему вегетососудистая дистония — вымышленный диагноз, который слышат многие пациенты, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева "Вечерней Москве".

"Этот термин является собирательным, и его ставят при наборе определённых симптомов", — заключила эксперт.

Медик рассказала, что чаще всего этот диагноз ставят людям с психоэмоциональными расстройствами, например, когда у человека частая нехватка воздуха или предобморочное состояние.

Врач рассказала, что врачи могут ставить этот диагноз при бессоннице, повышенной утомляемости, температуре, головной или грудной боли, а также при расстройствах пищеварения и даже повышенной потливости.

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Чем больше, тем лучше: Врач объяснил, почему высокая температура полезна для больного

А ранее гастроэнтеролог Милана Халиль назвала самую распространённую причину изжоги. По её словам, работа ЖКТ может быть нарушена из-за стресса и хронического недосыпа. Если изжога беспокоит два раза в неделю, нужно срочно обратиться к врачу, иначе есть риск заработать язву.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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