Врач объяснила, почему россияне так часто слышат диагноз: вегетососудистая дистония
Врач Ярцева: Вегетососудистую дистонию диагностируют при повышенной потливости
Почему вегетососудистая дистония — вымышленный диагноз, который слышат многие пациенты, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева "Вечерней Москве".
"Этот термин является собирательным, и его ставят при наборе определённых симптомов", — заключила эксперт.
Медик рассказала, что чаще всего этот диагноз ставят людям с психоэмоциональными расстройствами, например, когда у человека частая нехватка воздуха или предобморочное состояние.
Врач рассказала, что врачи могут ставить этот диагноз при бессоннице, повышенной утомляемости, температуре, головной или грудной боли, а также при расстройствах пищеварения и даже повышенной потливости.
А ранее гастроэнтеролог Милана Халиль назвала самую распространённую причину изжоги. По её словам, работа ЖКТ может быть нарушена из-за стресса и хронического недосыпа. Если изжога беспокоит два раза в неделю, нужно срочно обратиться к врачу, иначе есть риск заработать язву.
Shutterstock