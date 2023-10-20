В ГД призвали включить льготные рецептурные лекарства в доставку маркетплейсов

В Госдуме выступили с идеей разрешить маркетплейсам доставлять клиентам льготные рецептурные лекарства. Об этом сообщил глава Комитета ГД РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев на конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

"Мы предложили попробовать туда включить, это пока только обсуждение <...> льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей <...> чтобы пациент мог получить свои лекарства домой ", — поделился он.