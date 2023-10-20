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Регион
Опубликовано 20 октября 2023, 18:10

В ГД призвали включить льготные рецептурные лекарства в доставку маркетплейсов

Депутат Башанкаев предложил включить льготные рецептурные лекарства в доставку

В Госдуме выступили с идеей разрешить маркетплейсам доставлять клиентам льготные рецептурные лекарства. Об этом сообщил глава Комитета ГД РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев на конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

"Мы предложили попробовать туда включить, это пока только обсуждение <...> льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей <...> чтобы пациент мог получить свои лекарства домой ", поделился он.

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Татьяна Миссуми
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