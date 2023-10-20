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Опубликовано 20 октября 2023, 18:15

В Швеции задумались над депортацией граждан, поддерживающих ХАМАС

Министр по миграции: Швеция может депортировать граждан, симпатизирующих ХАМАС

Власти Швеции допустили, что за поддержку палестинского исламистского движения ХАМАС будут депортировать граждан из страны. Об этом заявила министр по вопросам миграции королевства Мария Мальмер Стенергар.

"Если человек выбирает чествовать ту смерть, которую распространяет террор, то можно поставить вопрос о том, не лишился ли он права находиться здесь", — приводит её слова газета Aftonbladet.

В ХАМАС указали на роль США в конфликте с Израилем
В ХАМАС указали на роль США в конфликте с Израилем

Кстати, ранее бывший министр обороны Израиля заявил, что война еврейского государства с палестинским радикальным движением ХАМАС займёт много времени и продлится долгие месяцы. При этом на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате боестолкновений, уйдут годы.

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Николь Вербер
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