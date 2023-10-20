В Швеции задумались над депортацией граждан, поддерживающих ХАМАС

Власти Швеции допустили, что за поддержку палестинского исламистского движения ХАМАС будут депортировать граждан из страны. Об этом заявила министр по вопросам миграции королевства Мария Мальмер Стенергар.

"Если человек выбирает чествовать ту смерть, которую распространяет террор, то можно поставить вопрос о том, не лишился ли он права находиться здесь", — приводит её слова газета Aftonbladet.