Украина уступила Ближнему Востоку первое место в повестке глав МИД ЕС

Украина опустилась на второе место в повестке совещаний министров иностранных дел ЕС, уступив лидерство Ближнему Востоку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление источника из числа высокопоставленных представителей Евросоюза, сделанное в преддверии очередной встречи глав европейских МИД, которая состоится 23 октября в Люксембурге.

"Три основных пункта в повестке: Израиль и Газа, Украина, а также Армения и Азербайджан", — сообщил источник журналистам в Брюсселе.

По его словам, при дискуссии по вопросу конфликта на Ближнем Востоке министры обсудят пути предотвращения дальнейшего роста напряжённости в регионе, гуманитарной помощи, освобождения заложников и защиты гражданского населения.

Насчёт Украины уже некоторое время проводятся консультации о среднесрочных и долгосрочных гарантиях безопасности и "мирной формуле" Зеленского. Эти вопросы министры собираются обсудить в понедельник, рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что в теме урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном будет затронут вопрос европейского посредничества. Кроме того, будет обсуждаться наращивание в ЕС помощи армянской республике и партнёрство с Ереваном.

Помимо этого, главы МИД собираются выслушать доклад главы евродипломатии Жозепа Борреля о поездке в КНР, а также обсудить ситуацию в Сербии и Косове. Закрепление результатов встречи письменными выводами не планируется, подытожил источник.