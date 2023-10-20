Сальдо: ВСУ за час выпустили не менее 10-15 ракет по Крыму и Приазовью
ВСУ осуществили крупную ракетную атаку по Крыму и Приазовью, в течение часа выпустив не менее 10-15 ракет. Эффективно сработала российская система ПВО. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных С-200. Только над территорией Херсонской области сбито пять ракет: три — в Каховском и две — в Геническом округе. ПВО отработало на отлично", — сказано в посте губернатора региона.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе сработала система ПВО. По предварительной информации, над морем была сбита ракета.
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