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20 октября, 16:35

Россиянка написала учебник по iPhone для пожилой мамы

Жительница Рязани сделала для 60-летней мамы руководство по эксплуатации iPhone

В Рязани девушка сделала для своей матери учебник по использованию iPhone, сопроводив его иллюстрациями и пояснениями. SHOT показал самодельную инструкцию к телефону.

  • Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT
    Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT
  • Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT
    Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT
  • Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT
    Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT

Девушка сделала учебник по смартфону. Фото © t.me / SHOT

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Маме Арины Соловьёвой 60 лет. Новые технологии для неё, по словам девушки, что-то вроде тарабарщины. Поэтому памятка подробно описывает, как заходить в приложения, делать переводы и отправлять фотографии знакомым. Для книжки автор сделала скриншоты экрана, чтобы было ещё легче разобраться в пояснениях.

Учебник по смартфону Арины Соловьёвой. Видео © t.me / SHOT

Пользователи в Сети уже оценили идею и предложили запустить книгу в тираж. Но Арина не согласилась, ведь, по её мнению, текст может потерять актуальность, как только появятся новые модели телефонов.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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