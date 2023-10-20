Россиянка написала учебник по iPhone для пожилой мамы
Жительница Рязани сделала для 60-летней мамы руководство по эксплуатации iPhone
В Рязани девушка сделала для своей матери учебник по использованию iPhone, сопроводив его иллюстрациями и пояснениями. SHOT показал самодельную инструкцию к телефону.
Маме Арины Соловьёвой 60 лет. Новые технологии для неё, по словам девушки, что-то вроде тарабарщины. Поэтому памятка подробно описывает, как заходить в приложения, делать переводы и отправлять фотографии знакомым. Для книжки автор сделала скриншоты экрана, чтобы было ещё легче разобраться в пояснениях.
Учебник по смартфону Арины Соловьёвой. Видео © t.me / SHOT
Пользователи в Сети уже оценили идею и предложили запустить книгу в тираж. Но Арина не согласилась, ведь, по её мнению, текст может потерять актуальность, как только появятся новые модели телефонов.
Ранее конкуренты раскритиковали американскую компанию Apple за то, что в новом iPhone 15 появился порт USB-C, выданный производителем за инновацию. Всё это произошло на фоне того, что ЕС выпустил правила об использовании таких портов в смартфонах с 2024 года.
t.me / SHOT