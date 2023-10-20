Минобороны показало видео, как российские лётчики наносят удары по объектам ВСУ

Экипажи российских Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника противника", — говорится в публикации ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска за неделю уничтожили склады, где хранились беспилотные катера ВСУ и цеха по сборке ракет. Также удар нанесён по местам дислокации нацбата "Азов"*.