Минобороны показало видео, как российские лётчики наносят удары по объектам ВСУ
Минобороны: Су-25 ВКС РФ нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ
Экипажи российских Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Работа экипажей Су-25 ВКС РФ. Видео © t.me / Минобороны России
"Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника противника", — говорится в публикации ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска за неделю уничтожили склады, где хранились беспилотные катера ВСУ и цеха по сборке ракет. Также удар нанесён по местам дислокации нацбата "Азов"*.
* Запрещённая в России террористическая организация.
t.me / Минобороны России