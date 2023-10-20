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Опубликовано 20 октября 2023, 17:14

Минобороны показало видео, как российские лётчики наносят удары по объектам ВСУ

Минобороны: Су-25 ВКС РФ нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ

Экипажи российских Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа экипажей Су-25 ВКС РФ. Видео © t.me / Минобороны России

"Экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника противника", говорится в публикации ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские войска за неделю уничтожили склады, где хранились беспилотные катера ВСУ и цеха по сборке ракет. Также удар нанесён по местам дислокации нацбата "Азов"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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t.me / Минобороны России

Юрий Лысенко
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