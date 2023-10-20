Регион

Уведомления отключены

20 октября, 17:19

Кадыров назвал "откровенным геноцидом мусульман" происходящее в Газе

Непрекращающиеся обстрелы в секторе Газа — откровенный геноцид мусульман. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале.

"Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев", — написал Кадыров.

По его мнению, власти Запада — преступники и лицемеры, которые поддерживают не только геноцид палестинцев, но и "сатанистов и нацистов на Украине".

Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

Ранее Кадыров заявил, что Запад лицемерно поступает, применяя двойные стандарты к конфликту в Израиле. По его словам, если бы главы других государств относились к религии с уважением, как президент РФ Владимир Путин, эскалации не было бы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Francisco Seco

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров