Кадыров назвал "откровенным геноцидом мусульман" происходящее в Газе

Непрекращающиеся обстрелы в секторе Газа — откровенный геноцид мусульман. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале.

"Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев", — написал Кадыров.

По его мнению, власти Запада — преступники и лицемеры, которые поддерживают не только геноцид палестинцев, но и "сатанистов и нацистов на Украине".