Кадыров назвал "откровенным геноцидом мусульман" происходящее в Газе
Непрекращающиеся обстрелы в секторе Газа — откровенный геноцид мусульман. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале.
"Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев", — написал Кадыров.
По его мнению, власти Запада — преступники и лицемеры, которые поддерживают не только геноцид палестинцев, но и "сатанистов и нацистов на Украине".
Ранее Кадыров заявил, что Запад лицемерно поступает, применяя двойные стандарты к конфликту в Израиле. По его словам, если бы главы других государств относились к религии с уважением, как президент РФ Владимир Путин, эскалации не было бы.
ТАСС / AP / Francisco Seco