Врач предупредила, что ранняя седина появляется не только у мужчин и это можно предотвратить

Ранняя седина у мужчин может появляться из-за переутомления и сильного стресса. Об этом рассказала врач-трихолог Анастасия Курская.

Существенное влияние на скорость появления седых волос могут оказывать неправильное питание и вредные привычки (а именно чрезмерное употребление алкоголя и никотина, объяснила врач). Она отметила, что с 25 до 30 лет могут седеть не только мужчины, но и женщины.

Медик рассказала, что есть много факторов, которые вызывают раннее появление седины. Среди них генетическая предрасположенность, частое воздействие ультрафиолета, а также нехватка витаминов и минералов. Кроме того, поседение является симптомом некоторых болезней. В частности, речь идёт о заболеваниях ЖКТ, эндокринной системы, а также сосудов и сердца.

"Считается, что у мужчин седина появляется раньше, чем у женщин, но это не так, поскольку представительницы слабого пола просто маскируют данную проблему с помощью окрашивания", — уточнила трихолог в беседе с NEWS.ru.

В то же время мужчины повседневно чаще имеют дело с вредными для здоровья факторами. Если свести к минимуму стресс, переутомление и неправильное питание, можно сохранить естественный цвет волос до 40 лет, после чего появление седых волос является нормой.