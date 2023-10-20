В Red Wings сообщили, что не планируют останавливать полёты в Израиль

Российская авиакомпания Red Wings не намерена прекращать рейсы в Израиль на фоне палестино-израильского конфликта, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль. В настоящее время Red Wings выполняет программу полётов в полном объёме. Рейсы из Москвы, Сочи и Махачкалы осуществляются в соответствии с регулярным расписанием", — прокомментировали в пресс-службе.