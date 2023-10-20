В Red Wings сообщили, что не планируют останавливать полёты в Израиль
Российская авиакомпания Red Wings не намерена прекращать рейсы в Израиль на фоне палестино-израильского конфликта, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль. В настоящее время Red Wings выполняет программу полётов в полном объёме. Рейсы из Москвы, Сочи и Махачкалы осуществляются в соответствии с регулярным расписанием", — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings временно увеличит количество рейсов из Израиля. В компании заявили, что в связи с военно-политической нестабильностью и вытекающим из неё повышенным спросом на билеты со стороны граждан РФ и других лиц, желающих вылететь в Россию.
ТАСС / Егор Алеев