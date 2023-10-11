Red Wings организует вывозной рейс из Израиля в Россию
Red Wings с 11 по 16 октября организует вывозной рейс из Тель-Авива в Москву
Авиакомпания Red Wings ("Ред вингс") временно увеличит количество рейсов в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В компании заявили, что в связи с военно-политической нестабильностью в Израиле и вытекающим из неё повышенным спросом на билеты со стороны граждан РФ и других лиц, желающих вылететь в Россию, с 11 по 16 октября будет выполняться дополнительный вывозной рейс по маршруту Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский) с технической остановкой в аэропорту Махачкалы. Вылет в 14:00 по местному времени, которое совпадает с московским.
"Учитывая направленный на обеспечение вывозных потребностей характер программы, билеты на маршрут Москва – Тель-Авив не реализуются", — приводит сообщение перевозчика ТАСС.
Накануне в представительстве России в Палестине сообщили, что покинуть сектор Газа хотят 400 россиян, украинцев и белорусов.
Напомним, 7 октября территория Израиля подверглась обстрелу из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 900 палестинцев. В числе жертв есть и россияне. Также, по неподтверждённым данным, среди заложников ХАМАС есть с российским гражданством, в Кремле выясняют, так ли это на самом деле. Сообщалось, что заложники могут удерживаться в подземных тоннелях.
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