Red Wings организует вывозной рейс из Израиля в Россию

В компании заявили, что в связи с военно-политической нестабильностью в Израиле и вытекающим из неё повышенным спросом на билеты со стороны граждан РФ и других лиц, желающих вылететь в Россию, с 11 по 16 октября будет выполняться дополнительный вывозной рейс по маршруту Тель-Авив – Москва (аэропорт Жуковский) с технической остановкой в аэропорту Махачкалы. Вылет в 14:00 по местному времени, которое совпадает с московским.