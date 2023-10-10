Кремль отреагировал на слухи, что среди заложников у боевиков ХАМАС есть россияне

Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками ХАМАС, среди которых могут быть россияне. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с палестинцами осуществляются "все необходимые контакты".

"Действительно, была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников. Все необходимые контакты осуществляются, с тем чтобы выяснить, так это или не так и какова дальнейшая судьба этих людей", — заверил представитель Кремля.