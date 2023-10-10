Кремль отреагировал на слухи, что среди заложников у боевиков ХАМАС есть россияне
Песков: Российская сторона выясняет, есть ли среди заложников ХАМАС граждане РФ
Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы прояснить ситуацию с заложниками ХАМАС, среди которых могут быть россияне. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с палестинцами осуществляются "все необходимые контакты".
"Действительно, была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников. Все необходимые контакты осуществляются, с тем чтобы выяснить, так это или не так и какова дальнейшая судьба этих людей", — заверил представитель Кремля.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. А ранее официальный представитель палестинского исламистского движения сообщил, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским.