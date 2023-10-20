Минюст внёс в список иноагентов бывшего замминистра иностранных дел России

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов дипломата и бывшего замглавы МИД РФ, а также главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе*. Об этом сказано на сайте Минюста.

"Г.Ф. Кунадзе* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ", — указано в публикации. Также отмечается, что Кунадзе* систематически участвовал как респондент на информационных площадках, которые предоставляли иностранные структуры.

Кунадзе* не единственный, кто был включён сегодня в список иноагентов. Помимо него реестр пополнили политолог Михаил Савва* и главред издания "Довод"* Илья Косыгин*.

А 13 октября Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева*. Он открыто выступал в поддержку власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО и вступил в ряды ВСУ.