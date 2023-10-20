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20 октября, 18:55

ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении разработчика стратегического оружия для ХАМАС

Израильская армия сообщила, что в результате одного из ударов по объектам палестинского движения ХАМАС был убит член группировки Махмуд Сабих. Погибший занимал высокий пост в подразделении по созданию вооружения.

По информации ЦАХАЛ, Сабих руководил отделом проектов и разработок, принимал непосредственное участие в проектировании оружия в качестве старшего инженера. Также в Израиле уверены, что член ХАМАС активно взаимодействовал со сторонниками Палестины в регионе.

"Отдел действовал с целью увеличения оружейного потенциала ХАМАС, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку", — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Несколькими днями ранее Армия обороны Израиля уже сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар и министр экономики Джавад Шмала.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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