ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении разработчика стратегического оружия для ХАМАС
Израильская армия сообщила, что в результате одного из ударов по объектам палестинского движения ХАМАС был убит член группировки Махмуд Сабих. Погибший занимал высокий пост в подразделении по созданию вооружения.
По информации ЦАХАЛ, Сабих руководил отделом проектов и разработок, принимал непосредственное участие в проектировании оружия в качестве старшего инженера. Также в Израиле уверены, что член ХАМАС активно взаимодействовал со сторонниками Палестины в регионе.
"Отдел действовал с целью увеличения оружейного потенциала ХАМАС, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку", — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Несколькими днями ранее Армия обороны Израиля уже сообщала о ликвидации некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, приближённых к лидеру движения. Так, в число жертв авиаударов вошли командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла группировки Али Качи, куратор движения по внутренним связям Абу Маамар и министр экономики Джавад Шмала.
Flickr / Israel Defense Forces