ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении разработчика стратегического оружия для ХАМАС

Израильская армия сообщила, что в результате одного из ударов по объектам палестинского движения ХАМАС был убит член группировки Махмуд Сабих. Погибший занимал высокий пост в подразделении по созданию вооружения.

По информации ЦАХАЛ, Сабих руководил отделом проектов и разработок, принимал непосредственное участие в проектировании оружия в качестве старшего инженера. Также в Израиле уверены, что член ХАМАС активно взаимодействовал со сторонниками Палестины в регионе.

"Отдел действовал с целью увеличения оружейного потенциала ХАМАС, обмениваясь знаниями с террористическими организациями по всему Ближнему Востоку", — сказано в сообщении ЦАХАЛ.