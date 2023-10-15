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15 октября, 20:19

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 250 военных целей в Газе

В ходе ударов Израиля по сектору Газа был уничтожен командир Южного округа нацбезопасности радикальной группировки ХАМАС Муатаз Эид. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным армейской пресс-службы, в течение дня Израиль поразил 250 военных целей в секторе Газа.

"На основании точных разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля был ликвидирован командир Южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид", — сказано в сообщении.

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В Газе заявили, что под завалами зданий могут оставаться более тысячи человек

Как писал Лайф, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа. Обе стороны несут серьёзные потери.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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