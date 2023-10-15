ЦАХАЛ сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС

В ходе ударов Израиля по сектору Газа был уничтожен командир Южного округа нацбезопасности радикальной группировки ХАМАС Муатаз Эид. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным армейской пресс-службы, в течение дня Израиль поразил 250 военных целей в секторе Газа.